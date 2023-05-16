Северные микроорганизмы могут питаться дизелем

Авторам удалось идентифицировать 8 видов микроорганизмов, разлагающих дизель наиболее активно, причем эти существа способны сохранять активность и при отрицательных температурах. Однако у наблюдаемого эффекта есть побочный эффект: в ходе этого процесса выделяется углекислый газ, оказывающий парниковый эффект на земной климат. Тем не менее, влияние таких объемов углекислого газа на экологию неизмеримо слабее, чем от разливов нефтепродуктов. Поэтому, по мнению Оксаны Масягиной, одного из авторов работы, на основе этих бактерий можно создать препараты для очистки земли от разливов нефтепродуктов.