Северные микроорганизмы могут питаться дизелем

Населяющие почву вечной мерзлоты микроорганизмы способны перерабатывать разлившееся дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС.
Исследование было проведено специалистами Красноярского научного центра СО РАН.
«Ученые предположили, а затем подтвердили экспериментально, что почвенные микроорганизмы арктических биомов, подстилаемых вечной мерзлотой, обладают способностью использовать дизельное топливо в качестве питательной среды. В результате их жизнедеятельности происходит выброс углерода», — сообщили ученые.
Авторам удалось идентифицировать 8 видов микроорганизмов, разлагающих дизель наиболее активно, причем эти существа способны сохранять активность и при отрицательных температурах. Однако у наблюдаемого эффекта есть побочный эффект: в ходе этого процесса выделяется углекислый газ, оказывающий парниковый эффект на земной климат. Тем не менее, влияние таких объемов углекислого газа на экологию неизмеримо слабее, чем от разливов нефтепродуктов. Поэтому, по мнению Оксаны Масягиной, одного из авторов работы, на основе этих бактерий можно создать препараты для очистки земли от разливов нефтепродуктов.