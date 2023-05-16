Первые бабочки на Земле питались бобовыми растениями

Около 100 млн лет назад группа мотыльков начала летать днем, а не ночью, используя богатые нектаром цветы для питания. Именно от этой группы насекомых произошли все современные бабочки, и долгое время считалось, что это произошло после вымирания динозавров 66 млн лет назад под давлением летучих мышей. Однако последние исследования это опровергли, и потому ученые пытаются выяснить, где и как появились дневные бабочки.

Чтобы выяснить это, Акито Кавахара и его коллеги собрали ДНК более 2000 видов, представляющих все семейства бабочек и 92% родов. Эти данные были дополнены анализом 11 известных окаменелостей ископаемых бабочек, чтобы учесть и вымершие виды. Выяснилось, что бабочки появились где-то в Центральной и западной части Северной Америки. В то время Северная Америка была разделена пополам обширным морским путем, который делил континент на две части, а территория современной Мексики соединялась с Соединенными Штатами, Канадой и Россией. Северная и Южная Америка еще не соединились через Панамский перешеек, но бабочкам было нетрудно пересечь пролив между ними. Затем насекомые перебрались через Берингов перешеек в Азию, откуда распространились в Африку и Юго-Восточную Азию. Далее бабочки задержались в западной Азии до периода 45 млн лет назад, прежде чем, наконец, мигрировать в Европу. Причины этого неясны, но именно поэтому в Европе проживает так мало видов бабочек в наши дни.