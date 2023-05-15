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Астрономы обнаружили радиационный пояс за пределами Солнечной системы

Ученые исследовали радиационный пояс звездной системы с помощью радиотелескопа. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Санта-Крузе.

Астрономы обнаружили радиационный пояс за пределами Солнечной системы
© Chuck Carter, Melodie Kao

Сильные магнитные поля образуют «магнитный пузырь» вокруг планеты, магнитосферу, которая может улавливать и ускорять частицы почти до скорости света. Все планеты в Солнечной системе с магнитным полем, включая Землю и Юпитер, имеют радиационные пояса, состоящие из этих высокоэнергетических заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. В них практически невозможно размещать спутники, но их существование было предсказано теоретически еще до освоения космических полетов.

В ходе нового исследования авторы пронаблюдали за магнитосферой сверххолодного коричневого карлика LSR J1835+3259, который занимает промежуточное положение между массивными планетами и звездами типа красный карлик. Для этого пришлось скоординировать работу 39 тарелок-радиоприемников, расположенных на Гавайях и в Германии.

«Объединяя радиотарелки со всего мира, мы можем создавать изображения с невероятно высоким разрешением, чтобы увидеть то, что никто никогда не видел», — поясняют авторы.

В результате удалось обнаружить присутствие облака высокоэнергетических электронов, захваченных мощным магнитным полем объекта, образующих «двухлепестковую» структуру, аналогичную радиоизображениям радиационных поясов Юпитера. По мнению авторов, наиболее их работа доказывает теоретическую возможность наблюдения инопланетных радиационных поясов, и при введении в эксплуатацию более мощных радиотелескопов, вероятно, удастся обнаружить магнитное поле менее массивных планет. Наличие мощного магнитного поля считается обязательным условием для существования высокоразвитой жизни, как минимум — на поверхности планеты.

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