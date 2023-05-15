Астрономы обнаружили радиационный пояс за пределами Солнечной системы

Ученые исследовали радиационный пояс звездной системы с помощью радиотелескопа. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Санта-Крузе.

© Chuck Carter, Melodie Kao

Сильные магнитные поля образуют «магнитный пузырь» вокруг планеты, магнитосферу, которая может улавливать и ускорять частицы почти до скорости света. Все планеты в Солнечной системе с магнитным полем, включая Землю и Юпитер, имеют радиационные пояса, состоящие из этих высокоэнергетических заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. В них практически невозможно размещать спутники, но их существование было предсказано теоретически еще до освоения космических полетов.

В ходе нового исследования авторы пронаблюдали за магнитосферой сверххолодного коричневого карлика LSR J1835+3259, который занимает промежуточное положение между массивными планетами и звездами типа красный карлик. Для этого пришлось скоординировать работу 39 тарелок-радиоприемников, расположенных на Гавайях и в Германии.

«Объединяя радиотарелки со всего мира, мы можем создавать изображения с невероятно высоким разрешением, чтобы увидеть то, что никто никогда не видел», — поясняют авторы.