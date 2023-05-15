$79.10+1.9086.09+1.84

В WhatsApp появится функция «закрытия чата»

В WhatsApp появится функция «закрытия чата», которая позволит пользователям переносить личные переписки в отдельную папку, открываемую с помощью пароля или биометрических данных. Соответствующее объявление появилось в официальном блоге мессенджера.

В WhatsApp появится функция «закрытия чата»
© ТАСС

Предполагается, что новая функция позволит пользователям защитить свои самые личные переписки. При включении «закрытия чата» переписка переместится с главного экрана в отдельную папку, открыть которую получится только если ввести пароль устройства или отсканировать биометрические данные. Кроме того содержимое таких чатов будет автоматически скрываться в уведомлениях.

«Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение», — говорится в сообщении.

Для закрытия чата пользователям потребуется нажать на имя собеседника в личной переписке или название группы и выбрать соответствующий вариант. Видимыми такие чаты будут становиться при медленном проведении по ним пальцем, введении пароля телефона или сканирования биометрических данных.

В будущем WhatsApp намерен распространить функцию «закрытия чата» на связанные устройства и ввести возможность создания уникального кода для закрытых чатов, который можно будет использовать вместо пароля телефона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий