В WhatsApp появится функция «закрытия чата», которая позволит пользователям переносить личные переписки в отдельную папку, открываемую с помощью пароля или биометрических данных. Соответствующее объявление появилось в официальном блоге мессенджера.

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Предполагается, что новая функция позволит пользователям защитить свои самые личные переписки. При включении «закрытия чата» переписка переместится с главного экрана в отдельную папку, открыть которую получится только если ввести пароль устройства или отсканировать биометрические данные. Кроме того содержимое таких чатов будет автоматически скрываться в уведомлениях.

«Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение», — говорится в сообщении.

Для закрытия чата пользователям потребуется нажать на имя собеседника в личной переписке или название группы и выбрать соответствующий вариант. Видимыми такие чаты будут становиться при медленном проведении по ним пальцем, введении пароля телефона или сканирования биометрических данных.