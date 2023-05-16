$79.10+1.9086.09+1.84

Huawei назвала дату анонса Pro-версии своего доступного смартфона Enjoy 60

Huawei наконец-то анонсировала своё долгожданное мероприятие по запуску новых продуктов, названное «Summer All-Scenario New Release».

Huawei назвала дату анонса Pro-версии доступного смартфона Enjoy 60
© Ferra.ru

Она запланировано уже на 18 мая. В рамках презентации компания обещала показать множество интересных новинок.

В рамках него, к слову, нас также ждёт анонс Enjoy 60 Pro — старшей версии своего доступного смартфона. Вместе с информацией о грядущей демонстрации девайса компания также опубликовала официальное изображение устройства.

Huawei Enjoy 60 Pro, как видно на официальном рендере, напоминает недавно выпущенный OnePlus Ace 2V. Одним из наиболее значительных изменений является отсутствие пластикового крепления экрана, что создаёт эффект бесшовной передней части.

Сообщается, что Enjoy 60 Pro будет работать под управлением HarmonyOS 3 из коробки. Это долгожданное обновление фирменной операционной системы Huawei.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий