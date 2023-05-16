Ученые обнаружили ДНК человека и коровы на высоте 3 километра над землей

Ученые провели сбор содержащегося в воздухе ДНК с помощью самолета. Статья об этом опубликована в PeerJ Life and Environment.

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В течение последнего десятилетия биологи в совершенстве освоили новую технологию — улавливание ДНК из среды. В ходе жизнедеятельности из организма регулярно выходит ДНК-содержащий материал, который можно выделить из воды, с поверхностей или из воздуха. У этой технологии есть множество применений: как определить личность преступника, не оставившего отпечатков пальцев, так и исследовать биоразнообразие какого-то района.

Теперь Кимберли Метрис из Университета Клемсона и его коллеги испытали метод забора ДНК из воздуха в ходе полета на самолете. Для этого авторы исследования применили специальный зонд с фильтром. В ходе метагеномного секвенирования исследователи обнаружили широкое присутствие прокариотической и эукариотической ДНК в атмосфере на высотах в несколько километров на юго-востоке США. Удалось выделить ДНК курицы, коровы и человека на всех высотах полета, в том числе на высоте в 3 километра.

Кроме того, геномный анализ показал присутствие растительных аллергенов трав и деревьев, а также из видов, обычно не встречающихся в воздухе, таких как чеснок. Этот материал оказался на высоте в ходе вертикального перемешивания воздушных масс. Также удалось обнаружить патогенные бактерии, в том числе те, которые раньше не находили в атмосфере — но встречали в других экстремальных условиях, например, в глубоководных отложениях.