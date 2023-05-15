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В России создали защищающий от утечек в мессенджерах сервис

Российские разработчики запустили сервис, предотвращаюший утечки данных через мессенджеры. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в ответственной за разработку проекта компании «Стахановец».

В России создали защищающий от утечек в мессенджерах сервис
© Unsplash

Отечественная DLP-система позволяет организациям контролировать коммуникацию сотрудников в мессенджерах VK Teams, ICQ и eХpress. При обнаружении определенных слов в деловой переписке система присылает уведомления службе безопасности, которая может предотвратить утечку данных.

Созданный в компании «Стахановец» сервис позволяет анализировать текстовые данные, голосовые переговоры и пересылаемые файлы. По словам представителей фирмы, защитный комплекс помогает работодателю предотвратить утечки информации, а также избежать финансовых и репутационных потерь.

Разработчики проекта привели пример, когда во время тестирования продукта система помогла избежать инцидента с возможным сливом данных в юридическом бюро. Программа среагировала на слова «выгрузка» и «база», уведомила сотрудников безопасности и предотвратила утечку информации.

Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что умные устройства могут шпионить за своими владельцами и отправлять данные. По словам эксперта, если у девайса есть микрофон, то любая речь распознается искусственным интеллектом и в дальнейшем передается на сайт разработчика.

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