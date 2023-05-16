Частная компания предложила NASA план по «реанимации» телескопа Spitzer

Частная компания предложила NASA план по "реанимации" космического телескопа Spitzer
Компания Rhea Space Activity изложила план по возобновлению работы космического телескопа Spitzer. Об этом сообщает Ars Technica.
Космическая обсерватория Spitzer была запущена в 2003 году и считалась одной из «Четырех великих обсерваторий» наравне с Hubble. Она работает в инфракрасном диапазоне и требует хладагента, с тех пор, как он закончился в 2009, функциональность телескопа была ограничена. Несмотря на это, обсерватория оставалась полезной, но постепенно ей начинала мешать уникальная орбита: она вращается вокруг Солнца, но неподалеку от Земли, постепенно от нее удаляясь. Со временем орбита изменилась так, что для направления антенны на Землю требовалось повернуть корпус аппарата, и в этом положении Солнце плохо освещало солнечные батареи. Поэтому в 2020 году работа обсерватории была приостановлена на неопределенный срок.
Теперь Rhea Space Activity выиграла грант в размере 250 000 долларов от Космических сил США для исследовательских работ по созданию роботизированной миссии спасения космического телескопа. В данный момент он находится на вдвое большем расстоянии от Земли, чем между Землей и Солнцем, иными словами — по другую сторону Солнца.
«Это будет самая амбициозная вещь из когда-либо сделанных в области обслуживания космических аппаратов. Я имею в виду, что это буквально отправка спутника на другую сторону Солнца, чтобы воскресить последнюю «Великую обсерваторию», — заявил астрофизик и основатель компании Шон Усман.
Spitzer Resurrector будет небольшим космическим аппаратом объемом не более кубометра, его запуск ожидается в 2026 году. Затем аппарату потребуется три года, чтобы достичь телескопа, в пути он будет наблюдать за солнечными вспышками. Когда спасательный аппарат достигнет расстояния 50-100 километров до телескопа, он попытается связаться с ним, и в случае успеха будет работать как спутник-ретранслятор при проведении наблюдений.