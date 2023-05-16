Частная компания предложила NASA план по «реанимации» телескопа Spitzer

Компания Rhea Space Activity изложила план по возобновлению работы космического телескопа Spitzer. Об этом сообщает Ars Technica.

© NASA

Космическая обсерватория Spitzer была запущена в 2003 году и считалась одной из «Четырех великих обсерваторий» наравне с Hubble. Она работает в инфракрасном диапазоне и требует хладагента, с тех пор, как он закончился в 2009, функциональность телескопа была ограничена. Несмотря на это, обсерватория оставалась полезной, но постепенно ей начинала мешать уникальная орбита: она вращается вокруг Солнца, но неподалеку от Земли, постепенно от нее удаляясь. Со временем орбита изменилась так, что для направления антенны на Землю требовалось повернуть корпус аппарата, и в этом положении Солнце плохо освещало солнечные батареи. Поэтому в 2020 году работа обсерватории была приостановлена на неопределенный срок.

Теперь Rhea Space Activity выиграла грант в размере 250 000 долларов от Космических сил США для исследовательских работ по созданию роботизированной миссии спасения космического телескопа. В данный момент он находится на вдвое большем расстоянии от Земли, чем между Землей и Солнцем, иными словами — по другую сторону Солнца.

«Это будет самая амбициозная вещь из когда-либо сделанных в области обслуживания космических аппаратов. Я имею в виду, что это буквально отправка спутника на другую сторону Солнца, чтобы воскресить последнюю «Великую обсерваторию», — заявил астрофизик и основатель компании Шон Усман.