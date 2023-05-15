Маск показал «киберлопату» для Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск представил новую версию прототипа Cybertruck — теперь электропикап оснащен дополнительной конструкцией над открытым багажником, что позволит хранить необходимые инструменты. Как сообщает Carscoops, на мероприятии в багажнике хранили две «киберлопаты».

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Отмечается, что особую версию Cybertruck продемонстрировали журналистам на церемонии закладки фундамента нового завода Tesla по переработке лития в США.

По словам журналистов, две лопаты, созданные в футуристичной стилистике электропикапа, были сняты в ходе презентации и использованы во время церемонии Маском.

Новая, верхняя часть конструкции, предлагают использовать для перевозки габаритных грузов, которые не могут поместиться в открытый багажник пикапа.

При этом старший вице-президент Tesla Дрю Бэглино указал, что не знает, будет ли в итоге багажник этого прототипа в итовой версии Cybertruck. Он признал, что Tesla работает над созданием серии аксессуаров для своего электропикапа.