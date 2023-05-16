Ученые «подслушали» электрические «беседы» грибов после дождя

В лесу часто можно услышать звуки его обитателей, особенно после дождя. Японские ученые обнаружили интригующие намеки на то, что дождь побуждает некоторые грибы общаться между собой с помощью подземных электрических сигналов.

Специалисты изучили маленькие рыжевато-коричневые грибы, известные как лаковица двухцветная (Laccaria bicolor) из леса Полевого научного центра Каватаби Университета Тохоку.

L. bicolor образует симбиотические, то есть взаимовыгодные, отношения с некоторыми растениями, в том числе со многими крупными деревьями, такими как дубы и сосны. Благодаря этому они увеличивают свой запас воды и питательных веществ в обмен на углеводы.

Эктомикоризные L. Bicolor создают подземные «оболочки» вокруг корней дерева снаружи, которые состоят из гиф, похожих на корни нитей. Они питают рост грибов и образуют взаимосвязанные системы, позволяющие им общаться.

В исследовании японские ученые прикрепили электроды к шести грибам L. bicolor. Специалисты несколько дней контролировали электрический потенциал грибов, измеряемый в милливольтах (мВ). Через 1–2 часа после дождя грибы начали проявлять признаки активности.

Эколог-микробиолог Ю Фукасава из Университета Тохоку отметил, что после дождя электрический потенциал у грибов начал колебаться, иногда превышая 100 мВ. Выявленные колебания коррелируют с изменениями как осадков, так и температуры.