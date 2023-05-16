$79.10+1.9086.09+1.84

Раскрыты новые процессоры Apple

Компания Apple начала тестирование нового флагманского процессора для высокопроизводительных ноутбуков. Об этом сообщает Bloomberg.

Раскрыты новые процессоры Apple
© ТАСС

По словам автора агентства Марка Гурмана, информацию о создании новых чипов он получил из журнала разработчиков App Store. Гурман отметил, что процессор Apple Silicon получит название M3 Pro и будет предназначен для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro следующего поколения. Оборудование будет работать с macOS 14, анонс которой должен состояться на мероприятии WWDC 2023.

Специалист заметил, что процессор будут производить на основе трехнанометрового техпроцесса TSMC, что обеспечит «значительное повышение производительности и энергоэффективности». При этом точные характеристики чипа не раскрываются. Гурман напомнил, что актуальный процессор M2 Pro имеет 10 ядер, 16-ядерную графическую систему, поддерживает минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Вероятно, M3 Pro получит как минимум два дополнительных ядра для ЦП и графического ускорителя.

Также в материале говорится, что Apple еще только предстоит анонсировать процессор M3, которым будут оснащаться базовые модели компьютеров MacBook Air, iMac, Mac mini.

В середине апреля автор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Кроме устройства корпорация Тима Кука анонсирует операционную систему xrOS и комплект для разработки программного обеспечения.

Samsung выпустила неубиваемые смартфоны Galaxy S23 Tactical Edition

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий