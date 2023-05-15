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Японцы создали метод оценки возраста микропластика в океане

Ученые разработали метод оценки возраста микропластика, выловленного из океана. Об этом сообщает Университет Кюсю.

В Японии разработали метод оценки возраста микропластика в океане
© Kyushu University/Asahi Kasei Corporation

Загрязнение окружающей среды пластиком считается одной из наиболее серьезных экологических проблем современного мира. Значительная часть пластикового мусора в конечном итоге оказывается в океане, где многие фрагменты распадаются на более мелкие и образуют микропластик — частицы менее 5 мм длиной. От него крайне трудно очистить воду и его поедают многие морские животные, что наносит им вред.

Рие Окубо и его коллеги разработали метод датировки времени производства такого пластика.

«Наиболее распространенный пластиковый материал — это полиэтилен. Мы знаем, что когда полиэтилен взаимодействует с окружающей средой, он окисляется и разлагается. Уровень деградации можно оценить посредством измерения молекулярной массы материала и его карбонильного индекса. Когда полиэтилен разлагается, его карбонильный индекс увеличивается, а молекулярная масса уменьшается», — сообщает ученый.

Чтобы этот метод был точен, необходимо было создать шкалу для оценки воздействия на пластик комбинации разных факторов. В связи с этим авторы провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как на полиэтилен действуют различные комбинации ультрафиолетового излучения и температуры, и как это изменяет его молекулярную массу и карбонильный индекс.

Анализируя собранный в ходе испытаний метода микропластик, авторы смогли оценить возраст каждого образца. Они обнаружили, что возраст микропластика в прибрежных водах варьировался от 0 до 5 лет, тогда как возраст образцов в открытых водах варьировался от 1 до 3 лет. Исследователи надеются, что новый метод поможет им лучше понять, как микропластик распространяется в окружающей среде. Эти данные также помогут в разработке более точных моделей для отслеживания микропластика в океане.

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