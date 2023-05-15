В Японии разработали метод оценки возраста микропластика в океане

Ученые разработали метод оценки возраста микропластика, выловленного из океана. Об этом сообщает Университет Кюсю.

© Kyushu University/Asahi Kasei Corporation

Загрязнение окружающей среды пластиком считается одной из наиболее серьезных экологических проблем современного мира. Значительная часть пластикового мусора в конечном итоге оказывается в океане, где многие фрагменты распадаются на более мелкие и образуют микропластик — частицы менее 5 мм длиной. От него крайне трудно очистить воду и его поедают многие морские животные, что наносит им вред.

Рие Окубо и его коллеги разработали метод датировки времени производства такого пластика.

«Наиболее распространенный пластиковый материал — это полиэтилен. Мы знаем, что когда полиэтилен взаимодействует с окружающей средой, он окисляется и разлагается. Уровень деградации можно оценить посредством измерения молекулярной массы материала и его карбонильного индекса. Когда полиэтилен разлагается, его карбонильный индекс увеличивается, а молекулярная масса уменьшается», — сообщает ученый.

Чтобы этот метод был точен, необходимо было создать шкалу для оценки воздействия на пластик комбинации разных факторов. В связи с этим авторы провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как на полиэтилен действуют различные комбинации ультрафиолетового излучения и температуры, и как это изменяет его молекулярную массу и карбонильный индекс.