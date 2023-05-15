«Антиплагиат» научили выявлять тексты, написанные с помощью ChatGPT

В российской системе проверки текста на заимствование чужих работ «Антиплагиат» появилась функция распознавания текста, сгенерированного моделями нейросети GPT-2 и GPT-3. На этих языковых моделях работает чат-бот ChatGPT.

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Новая функция призвана определять «искусственные» студенческие работы, и если система определит такие фрагменты, сразу пометит их как «подозрительные». Этот функционал доступен в платной версии «Антиплагиата».