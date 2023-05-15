«Антиплагиат» научили выявлять тексты, написанные с помощью ChatGPT

Российский сервис «Антиплагиат» научили определять студенческие работы, написанные с помощью бота ChatGPT
В российской системе проверки текста на заимствование чужих работ «Антиплагиат» появилась функция распознавания текста, сгенерированного моделями нейросети GPT-2 и GPT-3. На этих языковых моделях работает чат-бот ChatGPT.
Новая функция призвана определять «искусственные» студенческие работы, и если система определит такие фрагменты, сразу пометит их как «подозрительные». Этот функционал доступен в платной версии «Антиплагиата».
Эту систему используют преимущественно ВУЗы. При этом ещё нет общего критического отношения к использованию студентами искусственного интеллекта для работы над дипломом.