ЕС проложит подводный интернет-кабель в Грузию

Евросоюз намерен проложить подводный интернет-кабель в Грузию, чтобы улучшить соединение между ЕС и Грузией, при этом уменьшить зависимость от России. Об этом пишет РИА Новости.

Стоимость проекта составляет 45 млн евро. Кабель длиной 1100 км проложат в Черном море через международные воды. Таким образом, интернет-трафик будет идти между континентами.

«Проект направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию», - говорится в документе Еврокомиссии.

О проекте говорили еще в 2021 году, но конфликт на Украине придал ему дополнительный импульс. При этом еще остаются вопросы о его выполнимости и сроках реализации. Подобный проект изучает компания Vodafone. Предлагается, что кабель соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией. А под землей он соединит с Арменией, Казахстаном и уйдет в Азию.