ЕС проложит подводный интернет-кабель в Грузию
Евросоюз намерен проложить подводный интернет-кабель в Грузию, чтобы улучшить соединение между ЕС и Грузией, при этом уменьшить зависимость от России. Об этом пишет РИА Новости.
Стоимость проекта составляет 45 млн евро. Кабель длиной 1100 км проложат в Черном море через международные воды. Таким образом, интернет-трафик будет идти между континентами.
«Проект направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию», - говорится в документе Еврокомиссии.
О проекте говорили еще в 2021 году, но конфликт на Украине придал ему дополнительный импульс. При этом еще остаются вопросы о его выполнимости и сроках реализации. Подобный проект изучает компания Vodafone. Предлагается, что кабель соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией. А под землей он соединит с Арменией, Казахстаном и уйдет в Азию.
Кроме того, отдельный электрический кабель планируется провести по дну Черного моря в рамках программы Global Gateway. Планируется, что он соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном.