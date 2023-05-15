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Ученые из Франции нашли лучший способ привлечения внимания чужих кошек

Французские ученые провели эксперимент и выяснили, какой способ подходит лучше всего для привлечения внимания чужой кошки. В эксперименте участвовали 12 кошек, содержащихся в антикафе.

Ученые нашли лучший способ привлечения внимания чужих кошек
© globallookpress.com

Как оказалось, чтобы обратить внимание кошки на себя, нужно не просто подзывать ее голосом, но и одновременно подавать визуальные сигналы, пишет Gismeteo.

Вторым по эффективности способом оказались визуальные сигналы, что стало для ученых неожиданностью, поскольку раньше считалось, что кошки лучше всего реагируют на голос хозяина и реагируют на него соответствующим образом.

Благодаря этому специалисты пришли к выводу, что кошки воспринимают своих хозяев иначе, чем незнакомцев.

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