Ученые нашли лучший способ привлечения внимания чужих кошек

Ученые из Франции нашли лучший способ привлечения внимания чужих кошек
Французские ученые провели эксперимент и выяснили, какой способ подходит лучше всего для привлечения внимания чужой кошки. В эксперименте участвовали 12 кошек, содержащихся в антикафе.
Как оказалось, чтобы обратить внимание кошки на себя, нужно не просто подзывать ее голосом, но и одновременно подавать визуальные сигналы, пишет Gismeteo.
Вторым по эффективности способом оказались визуальные сигналы, что стало для ученых неожиданностью, поскольку раньше считалось, что кошки лучше всего реагируют на голос хозяина и реагируют на него соответствующим образом.
Благодаря этому специалисты пришли к выводу, что кошки воспринимают своих хозяев иначе, чем незнакомцев.