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Инженеры создали робота для помощи больным деменцией в поиске очков и телефона

Ученые сконструировали робота-компаньона для поиска предметов в жилище. Об этом сообщает Университет Ватерлоо.

Инженеры создали робота для помощи больным деменцией в поиске вещей
© University of Waterloo

Деменция, или старческое слабоумие, — это поражающая пожилых людей болезнь, снижающая когнитивные функции. В результате у людей не только нарушается возможность планирования и критической оценки суждений, но и сильно портится память. Из-за этого больные могут забыть, где оставили предметы первой необходимости, включая лекарства, телефон или очки. Из-за когнитивных нарушений также люди могут не замечать предмет или использовать неэффективный алгоритм поиска.

Али Аюб и его коллеги предложили способ программирования роботов-компаньонов, который был бы способен помогать людям в поисках. Робот Fetch воспринимает окружающий мир с помощью камер и обладает искусственным интеллектом с хорошей памятью на события реального мира. В основе программы лежит алгоритм распознавания образов, который позволяет отличать один предмет от другого, и с его помощью робот просматривает записанное видео и ищет, где лежит целевая вещь. С помощью графического интерфейса пользователи могут выбрать, какой предмет они хотят отслеживать. После этого робот может указать, когда и где он в последний раз наблюдал конкретный объект.

В ближайшем будущем авторы разработки планируют провести испытания сначала со здоровыми добровольцами, затем с больными деменцией.

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