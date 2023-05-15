Инженеры создали робота для помощи больным деменцией в поиске вещей

Деменция, или старческое слабоумие, — это поражающая пожилых людей болезнь, снижающая когнитивные функции. В результате у людей не только нарушается возможность планирования и критической оценки суждений, но и сильно портится память. Из-за этого больные могут забыть, где оставили предметы первой необходимости, включая лекарства, телефон или очки. Из-за когнитивных нарушений также люди могут не замечать предмет или использовать неэффективный алгоритм поиска.

Али Аюб и его коллеги предложили способ программирования роботов-компаньонов, который был бы способен помогать людям в поисках. Робот Fetch воспринимает окружающий мир с помощью камер и обладает искусственным интеллектом с хорошей памятью на события реального мира. В основе программы лежит алгоритм распознавания образов, который позволяет отличать один предмет от другого, и с его помощью робот просматривает записанное видео и ищет, где лежит целевая вещь. С помощью графического интерфейса пользователи могут выбрать, какой предмет они хотят отслеживать. После этого робот может указать, когда и где он в последний раз наблюдал конкретный объект.