В петербургских МФЦ моноблоки Apple заменят на отечественную технику

Известно, что с 2014-го по 2023 год перестали использовать 481 моноблок Apple, пишет «Фонтанка». Представители власти добавили, что оборудованию, которое еще используется, больше 10 лет. Таким образом, вся техника должна быть заменена. Некоторые моноблоки передают на баланс в социальные учреждения. Чаще всего в 2021–2023 годах для МФЦ закупали системные блоки «Гравитон», добавляет АБН.