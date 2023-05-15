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В петербургских МФЦ все моноблоки Apple заменят на отечественную технику

МФЦ Северной столицы на балансе остаются 426 моноблоков iMac. Однако постепенно их заменяют на отечественные компьютеры.

В петербургских МФЦ моноблоки Apple заменят на отечественную технику
© globallookpress.com

«Должна быть осуществлена полная замена», – пояснили в городском комитете по информатизации и связи.

Известно, что с 2014-го по 2023 год перестали использовать 481 моноблок Apple, пишет «Фонтанка». Представители власти добавили, что оборудованию, которое еще используется, больше 10 лет. Таким образом, вся техника должна быть заменена. Некоторые моноблоки передают на баланс в социальные учреждения. Чаще всего в 2021–2023 годах для МФЦ закупали системные блоки «Гравитон», добавляет АБН.

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