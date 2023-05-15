Искусственный интеллект научился прогнозировать магнитные бури

Ученые NASA разработали систему раннего предупреждения о геомагнитных бурях. Она основана на искусственном интеллекте.

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Новая система способна спрогнозировать бурю за 30 минут до того, как она обрушится на определенный район. Кроме того, она помогает оценить последствия события.

Модель анализирует данные космических спутников ACE, Wind, IMP-8 и Geotail, а также информацию наземных станций. Время составления прогноза составляет всего одну секунду. При этом модель способна выдавать новые прогнозы ежеминутно.

Модель получила название DAGGER. По словам создателей, с ее помощью можно предсказывать магнитные бури на всей территории земного шара.

Последствия магнитных бурь могут стать разрушительными для современного мира, активно использующего электронные технологии. Так, солнечная буря в 1989 году вызвала отключения электроэнергии по всему Квебеку. Миллионы людей в течение 12 часов оставались без электроснабжения. Событие Кэррингтона вызвало пожары на первых телеграфных станциях в 1859 году, что привело к масштабному сбою связи.

Ученые отметили, что риск разрушительных солнечных бурь возрастает по мере приближения следующего солнечного максимума – пика в 11-летнем цикле солнечной активности. Он наступит в июле 2025 года. Авторы разработки заявили, что раннее предупреждение позволит принять меры для защиты инфраструктуры от надвигающейся солнечной бури, например, временно отключить чувствительные системы или перевести спутники на другие орбиты, сообщает Space Weather.