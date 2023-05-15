Первому VR/AR-шлему Apple предсказали цену в $4000

По данным свежих отчётов, у Apple сразу несколько поставщиков для первого VR/AR-гарнитуры компании, каждый из которых играет решающую роль в запуске, обеспечивая необходимые компоненты.

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Безусловно, все эти запчасти важны, но они также отвечают и за потенциально высокую стоимость новинки. Интернет-источники пророчат устройству цену в $3-4 тыс.

У многих пользователей возник вопрос — почему так дорого? Ответить на него попытался популярный аналитик Минг-Чи Куо. Он рассказал о пяти компонентах, составляющих внутренности гарнитуры.

Ожидается, что их в шлеме будет целый вагон, включая два процессора от TSMC. Известно, что один из них — это Apple M2, используемый также в компьютерах Mac и iPad Pro.