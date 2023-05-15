В стратосфере Земли зафиксировали таинственные шумы

Воздушные шары на солнечных батареях, запущенные в стратосферу Земли, зафиксировали серию таинственных шумов. Ученые не смогли объяснить их природу.

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Шумы были зафиксированы на высоте 21 км над поверхностью Земли. Они находились в инфразвуковом диапазоне. Ученые отметили, что сигналы возникают несколько раз в течение часа.

Стратосфера расположена на высоте от 14,5 до 31 км над Землей. Она наполнена озоном, блокирующим ультрафиолет, и отличается низкой турбулентностью.

Чтобы исследовать звуковой ландшафт стратосферы, ученые из Национальной лаборатории Сандиа в Нью-Мексико сконструировали несколько пластиковых шаров диаметром в семь метров и прикрепили к ним датчики инфразвука. Шары могли подняться на высоту до 20 км.

Большинство звуков в стратосфере являются отражением земных шумов: извержений вулканов, гроз, океанских волн, даже движения транспорта. Но в наборах данных ученые идентифицировали низкий, повторяющийся грохот, источник которого невозможно было отследить.

Авторы исследования выдвинули несколько теорий, объясняющих это явление. Так, оно может быть ранее неизвестной формой атмосферной турбулентности или же искаженным до неузнаваемости эхом. Но это еще предстоит доказать.

Ученые отметили, что продолжат исследовать звуки в стратосфере, анализируя их изменчивость в зависимости от времени года и географического положения, сообщает Acoustical Society of America.