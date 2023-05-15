Россиянам дали советы для защиты от мошенничеств в Telegram

Эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал россиянам советы для защиты от мошенничеств в мессенджере Telegram. В беседе с «360» он рассказал, что мошенники стали использовать фейковые страницы и рекламные каналы для сбора личных данных пользователей.

© Unsplash

«Киберпреступники часто используют рекламные каналы для сбора аудитории, то есть тех людей, которых впоследствии они смогут обмануть. Как раз через рекламу это идет. Вот поэтому самое основное — источник полученной ссылки», — объяснил эксперт и призвал искать информацию в Telegram только в официальных источниках.

Ульянов также предупредил, что с помощью ссылок в поддельных каналах мошенники распространяют вредоносную информацию.

В случае, если пользователю нужно перейти в определенный Telegram-канал, то его следует искать по названию в самом мессенджере, отметил эксперт.

«Скорее всего, тот, который искомый и основной, будет в топе, то есть на первых позициях выдачи», — подчеркнул он.

По словам специалиста, фейковые каналы обычно находятся чуть ниже в выдаче поиска, хотя и могут иметь схожее с официальным каналом название. Эксперт рекомендовал обращать внимание на количество подписчиков, так как у ненастоящих ресурсов, как правило, аудитория меньше.

«Если мы знаем адрес настоящего канала, то можно сравнить его с тем, что прислали в рассылке или в каком-то рекламном посте», — отметил также Ульянов.

Он пояснил, что именно через рекламу распространяется большое количество фейковых ссылок.