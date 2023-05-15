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Участники киберфестиваля PHDays обсудят вопросы ИИ и безопасной разработки

Участники двенадцатого киберфестиваля Positive Hack Days обсудят вопросы безопасной разработки, проблемы искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщает пресс-служба фестиваля.

Участники киберфестиваля PHDays обсудят вопросы ИИ и безопасной разработки
© Positive Technologies

Техническая программа киберфестиваля в этом году объединяет сразу пять треков: Artificial Intelligence, Blockchain, Development, Offense и Defense. Во второй день фестиваля начнется отдельный трек по блокчейну, где можно будет узнать об основах исследования криптовалют и анонимности случайных Telegram-номеров.

На оба дня PHDays 12 запланированы выступления исследователей с докладами по вопросам безопасной разработки, в том числе рассказ об опыте Positive Technologies по внедрению машинного обучения и о разработке экспертизы для АСУ ТП. Участников также ждут выступления экспертов по вопросам отражения атак (defensive security) и защиты через нападение (offensive security).

Деловую часть программы PHDays 12 откроет пленарная секция «2023 год: точка бифуркации. В пике́ или на пи́ке?», посвященная ключевым вызовам, стоящим перед Россией в киберпространстве, и перспективам укрепления цифрового суверенитета страны.

Для кибербитвы Standoff в этом году на набережной Москвы-реки возведут каменный замок, в котором разместится обновленный макет Государства F. Атаковать инфраструктуру цифровой страны, включая атомную промышленность, солнечную электростанцию и другие новые объекты, будут 22 красные команды. Среди атакующих — самые успешные коллективы хакеров по итогам киберсражения в мае прошлого года, российские и международные команды, а также представители Белоруссии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая и Франции. Они испытают свои навыки и попытаются реализовать максимальное количество более чем из 130 недопустимых событий, а противостоять им будут семь синих команд, защищающих безопасность и спокойствие граждан виртуального государства.

Генеральный медиапартнер мероприятия — компания VK, а генеральный информационный партнер — Rambler&Co.

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