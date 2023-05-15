Сбер предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников

«Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие. Хочу подчеркнуть, что мы регулярно проводим учения среди коллектива Сбера: рассылаем коллегам по рабочей электронной почте имитацию фишинговых писем с вложениями или ссылками и отслеживаем реакцию на них», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.