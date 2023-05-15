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Science Alert: К концу текущего века половина Земли перейдёт в новые климатические зоны

Эксперты Исследовательского университета штата Вирджиния информируют, что в конце этого столетия около половины поверхности Земли затронут сильные климатические перемены, которые будут связаны с глобальным потеплением. Так, на многих участках планеты случится заметная смена климатических поясов, передаёт журнал Science Alert.

Половине Земли предрекли переход в новые климатические зоны
© «Роскосмос»

Специалисты предупреждают о вероятном появлении трудностей с выращиванием продуктов питания и возникновением новых видов опасных для здоровья человека насекомых.

К примеру, учёные акцентируют внимание на комарах, которые могут передавать людям заболевания, часто приводящие к летальному исходу. Всё это способно повлиять не только на качество жизни, но и выживаемость людей в регионах, которые претерпят эти климатические изменения.

Более того, увеличение уровня Мирового океана приведёт ещё и к тому, что большая часть суши окажется под водой.

Именно так глобальное изменение климата станет причиной сокращения участков суши, пригодных для проживания людей и выращивания продуктов питания.

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