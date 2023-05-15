Чувство голода связали с замедлением старения

Ученые Мичиганского университета показали, что самого чувства голода может быть достаточно для замедления старения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

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В ходе эксперимента ученые вызвали голод у мух, снижая в пище долю аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA). Эти насекомые предпочитали дрожжи сахару, что является показателем чувства голода, и жили значительно дольше, чем мухи, которые употребляли пищу с высоким содержанием BCAA.

Исследователи также активировали нейроны, связанные с чувством голода у мух, с помощью красного света, используя подход, называемый оптогенетикой. Эти насекомые потребляли в два раза больше пищи, чем мухи, не подвергавшиеся световому раздражителю. Кроме того, эти мухи также жили значительно дольше.