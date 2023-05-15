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Android 14 будет автоматически улучшать ваши фото, делая их реалистичнее

Google объявила о новой функции, которая появится в Android 14 — Ultra HDR.

В Android 14 появится функция Ultra HDR
© Ferra.ru

Совместимые приложения на Android-устройствах, работающих под управлением новой версии системы, смогут отображать фотографии с более широким диапазоном цветов и яркости.

Поскольку технология, необходимая для работы Ultra HDR, уже есть на флагманских Android-смартфонах, большинство пользователей получит новую функцию на своих устройствах всего лишь обновив их до последней версии «зелёного робота» в августе.

Сообщается, что поддержка функции Ultra HDR появится и в Google Фото. Разработчики сторонних приложений должны будут самостоятельно решить, поддерживать ли данную технологию.

Отметим, что улучшение фото будет касаться лишь jpg-изображений. В то же время ничто не мешает Apple реализовать эту же технологию в формате HEIC на iPhone.

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