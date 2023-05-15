$77.20+1.3284.25+1.36

Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google

Пользователям необходимо быть осторожными при использовании сервисов компании Google, так как они нередко становятся инструментом мошенников и хакеров, заявила специалист по информационной защите компании «Код безопасности» Мария Фесенко. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам советы для их безопасного использования.

Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google
© Lenta.ru

Специалист рассказала, что компания Atlas VPN по итогам 2022 года признала браузер Google Chrome самым уязвимым. По ее словам, через этот браузер злоумышленники крали пароли пользователей, загружали вредоносное программное обеспечение и получали доступ к управлению устройствами.

Видео дня

Чтобы защитить личные данные от хакеров, Фесенко посоветовала регулярно обновлять Google Chrome, поскольку в каждом новом обновлении устранены последние обнаруженные недочеты. Также пользователям необходимо осторожно загружать различные расширения и плагины, скачивать их нужно только из официальных магазинов, добавила она.

Помимо этого, специалист «Кода безопасности» предупредила, что хакеры могут получить доступ к данным «Google Календаря». Она посоветовала либо воздержаться от частого использования этого приложения, либо подобрать к нему сложный пароль и подключить двухфакторную идентификацию.

Еще одним сервисом Google, который используют злоумышленники, Фесенко назвала видеохостинг YouTube.

«В прошлом году мошенники обманывали геймеров — они добавляли на существующие каналы без ведома владельцев видео с инструкцией по взлому популярных игр. В описание к видео злоумышленники оставляли ссылку на архив с вредоносным ПО, способным красть логины, пароли, данные автозаполнения и мессенджеров», — рассказала она.

Эксперт призвала с подозрением относиться к видео, посвященным инструкциям по взлому игр и программ, а также к роликам о способах обогащения без вложения средств. Фесенко объяснила, что эти видео, скорее всего, являются мошенническими.

«Также крайне важно помнить главное правило — не переходить по внешним ссылкам, особенно если имя домена выглядит подозрительно», — подчеркнула специалист «Кода безопасности».

Также Фесенко раскрыла правила безопасного использования сервисов Apple. В частности, она предостерегла россиян от мошеннической схемы с вводом чужого Apple ID на устройстве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий