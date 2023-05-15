Минцифры предложили ввести маркировку контента, созданного с помощью нейросетей

МИРЭА - Российский технологический университет просит Минцифры РФ ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей, а также подготовить программу защиты критически важной инфраструктуры от возможных кибератак с использованием таких систем. Об этом сообщается в письме ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа главе Минцифры Максуту Шадаеву, которое есть в распоряжении ТАСС.

"РТУ МИРЭА предлагает <...> закрепить обязательную маркировку контента, созданного с помощью технологии "нейросети", специальным графическим знаком в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" и предусмотреть разработку соответствующего постановления правительства Российской Федерации, <...> подготовить и утвердить программу защиты критически важной инфраструктуры от возможных кибератак с использованием нейросетей", - сообщается в письме.

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Также вуз предлагает ввести в приказ Минцифры РФ от 21.12.2020 № 734 "Об определении угроз безопасности персональных данных" отдельным пунктом угрозы несанкционированного доступа к персональным данным людей без соответствующих полномочий в информационных системах и дальнейшего их использования с применением нейросетей, уточняется в письме.

Помимо этого, РТУ МИРЭА предлагает включить модуль "Противодействие неправомерному использованию нейросетей" в спецпроект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ "КиберЗОЖ" федерального проекта "Информационная безопасность", уточняется в письме.

Как следует из письма, вуз опросил экспертов и выяснил, что на первое место в рейтинге опасностей нейросетей участники исследования ставят возможный рост киберпреступности. Повсеместное использование нейросетей даже в развлекательных целях несет опасность для сохранности персональных данных пользователей, отмечается в письме. Кроме того, совершенствование технологии нейросетей уже может серьезно сократить количество вакансий для людей в некоторых специальностях.

"Очевидно, что без введения дополнительных мер контроля за развитием искусственного интеллекта нейросети уже в ближайшие несколько лет смогут гораздо эффективнее, чем люди, взламывать защиту компьютерных программ, в том числе в критически важных для экономики сферах", - уточняется в письме.