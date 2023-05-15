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Свежее обновление Google привело к перегревам смартфонов Pixel. Установка прошлой версии не помогает

Если вы пользуетесь смартфоном Pixel в качестве основного устройства, рекомендуется держать рядом зарядное устройство.

Обновление Google привело к перегревам смартфонов Pixel
© Ferra.ru

По крайней мере, один из читателей Engadget поделился с изданием проблемой — его Pixel 6 Pro начал перегреваться и быстро расходовать заряд батареи после свежего обновления приложения Google.

«За последний час я даже не трогал телефон. Он просто лежал на обычной беспроводной зарядке», — заявил читатель, приславший скриншот меню настроек своего телефона.

Engadget

На изображении выше видно, что Google-приложение активно расходует заряд батареи Pixel 6 Pro в фоновом режиме.

При этом, по словам пользователя, ему не помог даже откат на прошлую версию софта. Что интересно, проблема всё же носит массовый характер — посещение форума поддержки Google и Reddit показывает, что другие пользователи Pixel столкнулись с той же проблемой.

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