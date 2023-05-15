Обновление Google привело к перегревам смартфонов Pixel

Если вы пользуетесь смартфоном Pixel в качестве основного устройства, рекомендуется держать рядом зарядное устройство.

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По крайней мере, один из читателей Engadget поделился с изданием проблемой — его Pixel 6 Pro начал перегреваться и быстро расходовать заряд батареи после свежего обновления приложения Google.

«За последний час я даже не трогал телефон. Он просто лежал на обычной беспроводной зарядке», — заявил читатель, приславший скриншот меню настроек своего телефона.

Engadget

На изображении выше видно, что Google-приложение активно расходует заряд батареи Pixel 6 Pro в фоновом режиме.