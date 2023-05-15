Свежее обновление Google привело к перегревам смартфонов Pixel. Установка прошлой версии не помогает
Если вы пользуетесь смартфоном Pixel в качестве основного устройства, рекомендуется держать рядом зарядное устройство.
По крайней мере, один из читателей Engadget поделился с изданием проблемой — его Pixel 6 Pro начал перегреваться и быстро расходовать заряд батареи после свежего обновления приложения Google.
«За последний час я даже не трогал телефон. Он просто лежал на обычной беспроводной зарядке», — заявил читатель, приславший скриншот меню настроек своего телефона.
На изображении выше видно, что Google-приложение активно расходует заряд батареи Pixel 6 Pro в фоновом режиме.
При этом, по словам пользователя, ему не помог даже откат на прошлую версию софта. Что интересно, проблема всё же носит массовый характер — посещение форума поддержки Google и Reddit показывает, что другие пользователи Pixel столкнулись с той же проблемой.