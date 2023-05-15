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В Британии спустя 200 лет обнаружили две неизвестные картины Рембрандта

Две неизвестные картины художника Рембрандта Харменс ван Рейна обнаружили спустя 200 лет в частной коллекции произведений искусства британской семьи, пишет Financial Times со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

В Британии спустя 200 лет обнаружили две неизвестные картины Рембрандта
© Steve Taylor / Keystone Press Agency / Global Look Press

Эксперты нашли портреты пожилых мужа и жены из Лейдена, датированные 1635 годом. Как уточнил представитель аукционного дома Генри Петтифер, специалисты не стразу поняли, что перед ними подлинники Рембрандта.

«Было удивительно, что фотографии [этих портретов] никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе Рембрандта», — объяснил эксперт.

После специалисты подтвердили подлинность полотен. В начале июля они поступят в продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне. Оценочная стоимость пары составляет от пяти до восьми миллионов фунтов стерлингов.

Предки семьи купили полотна в 1824 году на аукционе Christie's. На портретах изображены Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс — семейная пара, знакомая с художником.

В конце прошлого года Министерство культуры Польши заявило об обнаружении картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского «Без названия», написанной в 1928 году. Полотно было найдено на аукционе Grisebach в Берлине. Работа ушла с молотка почти за 390 тысяч евро.

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