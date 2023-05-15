Microsoft принудительно обновит устаревшие сборки Windows 10

Microsoft сегодня напомнила о скором окончании поддержки для Windows 10 версии 21H2. Оно было выпущено ещё 16 ноября 2021 года.

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Срок его обслуживания истекает через месяц, 13 июня. А это значит, что эта версия перестанет получать «обновления качества» или критические апдейты безопасности, такие как Patch Tuesday.

Более того, Microsoft будет автоматически устанавливать обновление функций Windows 10 версии 22H2 на «десятки» с 21H2.