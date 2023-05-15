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MacRumors: базовые модели iPhone 15 получат камеру от Pro-версий

Базовые версии новых смартфонов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат камеру на 48 Мп — такую же, как и более дорогие Pro-модели. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

MacRumors: базовые модели iPhone 15 получат камеру от Pro-версий
© Apple

Ожидается, что новый трехслойный 48-мегапиксельный сенсор обеспечит захват большого количества света, что приведет к улучшению качества фотографии. Однако, по словам Пу, такое решение Apple может привести к задержкам в производстве iPhone 15 и iPhone 15 Plus. На данный момент презентация новых устройств бренда намечена на сентябрь 2023 года.

Также Пу утверждает, что модели iPhone 15 Pro не получат сенсорные боковые кнопки из-за «проблем с дизайном». Однако аналитик все еще уверен в том, что Pro-модели оснастят рамкой из титана, улучшенным чипом A17 Bionic и увеличенным объемом оперативной памяти. Также все четыре модели пятнадцатой линейки будут укомплектованы портом USB-C вместо привычного Lightning.

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