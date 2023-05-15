В России создали вакцину от африканской чумы свиней

Российские ученые разработали вакцину, которая защищает животных от гибели при заражении вирусом африканской чумы свиней (АЧС).
«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», – цитирует газета «Известия» Минобрнауки.
Там добавили, что в прошлом году Минобрнауки, Минсельхоз и Россельхознадзор заключили соглашение о консорциуме, которое подразумевает объединение действий научных коллективов для создания вакцины от АЧС.
Известно, что участниками консорциума являются восемь научных и образовательных организаций.
Ранее сообщалось, что вирус африканской чумы свиней проник в 11 регионов России. Так, в Черногорске (Республика Хакасия) ввели режим повышенной готовности в связи с обнаружением туш свиней с подтвержденным геном АЧС.