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Вакцину от африканской чумы свиней создали в России

Российские ученые разработали вакцину, которая защищает животных от гибели при заражении вирусом африканской чумы свиней (АЧС).

В России создали вакцину от африканской чумы свиней
© Мир 24

«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», – цитирует газета «Известия» Минобрнауки.

Там добавили, что в прошлом году Минобрнауки, Минсельхоз и Россельхознадзор заключили соглашение о консорциуме, которое подразумевает объединение действий научных коллективов для создания вакцины от АЧС.

Известно, что участниками консорциума являются восемь научных и образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что вирус африканской чумы свиней проник в 11 регионов России. Так, в Черногорске (Республика Хакасия) ввели режим повышенной готовности в связи с обнаружением туш свиней с подтвержденным геном АЧС.

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