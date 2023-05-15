В России создали вакцину от африканской чумы свиней

Российские ученые разработали вакцину, которая защищает животных от гибели при заражении вирусом африканской чумы свиней (АЧС).

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«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», – цитирует газета «Известия» Минобрнауки.

Там добавили, что в прошлом году Минобрнауки, Минсельхоз и Россельхознадзор заключили соглашение о консорциуме, которое подразумевает объединение действий научных коллективов для создания вакцины от АЧС.

Известно, что участниками консорциума являются восемь научных и образовательных организаций.