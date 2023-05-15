$77.20+1.3284.25+1.36

Смартфоны Samsung оставили без обновления до Android 14

Samsung оказалась одним из брендов по производству смартфонов, аппараты которой не получили апдейт до новой бета-версии Android 14. Об этом сообщает издание SamMobile.

Смартфоны Samsung оставили без обновления до Android 14
© Unsplash

Журналисты медиа отметили, что после официального анонса Android 14 10 мая устройства нескольких популярных производителей смартфонов получили вторую бета-версию операционной системы. Однако в числе брендов — Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Tecno, Vivo, Iqoo, Realme и Lenovo — Samsung не оказалось.

По словам специалистов, этот факт может удивить, так как Samsung является главным производителем Android-смартфонов в мире. Решение руководства корейской корпорации оставить пользователей без бета-версии ОС журналисты SamMobile объяснили тем, что в компании взяли время, чтобы адаптировать систему под свои девайсы.

«Samsung может опоздать на несколько недель по сравнению с другими OEM-производителями, предлагая обновление Android 14 Beta, но ее апдейты будут многофункциональными», — отметили авторы.

По их словам, инженеры компании представят апдейт, который будет включать в себя сразу все основные функции новой ОС.

10 мая американская компания Google анонсировала первый складной смартфон Pixel Fold. Девайс получил экраны диагональю 5,8 и 7,6 дюймов, процессор Google Tensor G2, тройную камеру с объективами разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселя. Аппарат оценили в 1799 долларов или около 138 тысяч рублей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий