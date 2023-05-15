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Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением

Отказ от угольной энергии — главная на сегодня цель в борьбе с изменением климата, и она не изменится в ближайшие 10 лет. России также необходимо повысить энергоэффективность и ликвидировать лесные пожары. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин, передает РИА Новости.

Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением
© ТАСС

Агентство напоминает, что 15 мая — Международный день климата, цель которого — привлечь внимание общественности к проблемам глобального изменения климатических норм.

«Если говорить о России, то наша беда — малая энергоэффективность, плохое энергосбережение. Второй момент — тоже хорошо нам известная беда: лесные пожары», — пояснил эксперт, добавив, что возгорания — большой источник выбросов.

Он указал, что в июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабинету министров и губернаторам к 2030 году сократить их площадь не менее чем на 50%. Отталкиваться при этом следует от уровня 2021 года.

Кокорин отметил, что для остальных стран ключевой целью является постепенный уход от угля. В Китае этот процесс затянется, так как это главный потребитель угля.

Он также упомянул проблему уничтожения тропических лесов в Индонезии, Демократической Республике Конго, Бразилии и выразил мнение, что это наносит даже больший вред, что пожары на территории РФ.

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