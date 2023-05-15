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Срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС подошел к концу

Срок эксплуатации скафандров «Орлан-МКС» № 4 истек, а для «Орлан-МКС» № 5 он подходит к концу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС подошел к концу
© РИА Новости

По словам собеседника издания, на сегодняшний день № 4 использовался в 19 выходах и двух работах внутри разгерметизированного модуля «Поиск». № 5 использовался в 17 выходах, а также двух аналогичных работах.

Учитывая это, получается, что 12 мая Дмитрий Петелин совершил выход в просроченном скафандре, подчеркнули «Известия».

Второй источник отметил, что реальное состояние скафандров регулируется заменой отдельных узлов и элементов — в «Роскосмосе» на данный момент этим и занимаются.

В конце апреля в «Роскомосе» рассказали, что внекорабельную деятельность российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) перенесли на начало мая.

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