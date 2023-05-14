Тело подростка-колонизатора Америки небрежно бросили в могилу 400 лет назад

Ученые из Смитсоновского музея естественной истории исследовали скелет мальчика-подростка, который, возможно, был одним из первых колонистов, отправившихся в Новый Свет около 400 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

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Исследователи считают, что мальчик 14-16 лет, скорее всего, прибыл в Мэриленд во время первой волны колонистов где-то в 1630-х годах после высадки «Мейфлауэр» (первого корабля европейских переселенцев) в 1620 году. Вероятно, он прибыл в качестве наемного слуги и, возможно, путешествовал без своей семьи. Он мог приехать по контракту, согласно которому ему было нужно было отработать определенное время, после чего он мог получить участок земли в собственность.

В Америке подросток прожил недолго, а перед смертью сломал кость ноги, которая так и не срослась. Его тело нашли захороненным на лугу, расположенном в небольшом городе в округе Колумбия, который когда-то служил первоначальной столицей Мэриленда. Его поза указывает на то, что его тело бесцеременно кинули в могилу, похоронив без савана.