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Live Science: тело подростка-колонизатора Америки небрежно бросили в могилу 400 лет назад

Ученые из Смитсоновского музея естественной истории исследовали скелет мальчика-подростка, который, возможно, был одним из первых колонистов, отправившихся в Новый Свет около 400 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

Тело подростка-колонизатора Америки небрежно бросили в могилу 400 лет назад
© Craig Hudson for The Washington Post

Исследователи считают, что мальчик 14-16 лет, скорее всего, прибыл в Мэриленд во время первой волны колонистов где-то в 1630-х годах после высадки «Мейфлауэр» (первого корабля европейских переселенцев) в 1620 году. Вероятно, он прибыл в качестве наемного слуги и, возможно, путешествовал без своей семьи. Он мог приехать по контракту, согласно которому ему было нужно было отработать определенное время, после чего он мог получить участок земли в собственность.

В Америке подросток прожил недолго, а перед смертью сломал кость ноги, которая так и не срослась. Его тело нашли захороненным на лугу, расположенном в небольшом городе в округе Колумбия, который когда-то служил первоначальной столицей Мэриленда. Его поза указывает на то, что его тело бесцеременно кинули в могилу, похоронив без савана.

Археологи раскопали место захоронения мальчика-европейца через два года после того, как обнаружили поблизости затерянный форт, который построили колонисты, прибывшие в Америку. Другие находки в этом районе включают почти 400-летнюю серебряную монету с изображением английского короля Карла I.

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