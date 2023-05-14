Ученые объяснили, почему до сих пор не нашли внеземную цивилизацию

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выяснили, что люди могли не вступить в контакт с пришельцами из-за того, что Земля находится в «пузыре радиомолчания». Исследование опубликовано в The Astronomical Journal.

© Газета.ru

Поиск внеземной цивилизации в основном представляет собой попытку зарегистрировать сообщения инопланетян, закодированные в форме радиоволн. Ученые построили математическую модель, которая описывает прохождение волн, испускаемых инопланетными аппаратами, через Млечный Путь.

Ученые исходили из предположения, что в любой момент времени в Млечном Пути существует по крайней мере один электромагнитный сигнал технологического происхождения и что Земля при этом находится в «пузыре», до которого эти сообщения не долетают. Это вполне вероятно, учитывая размеры Вселенной. Если предположение ученых верно, то по статистике через нашу галактике происходит от одного до пяти сообщений в столетие.