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Ученые нашли возможную причину, по которой люди до сих пор не нашли внеземную цивилизацию

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выяснили, что люди могли не вступить в контакт с пришельцами из-за того, что Земля находится в «пузыре радиомолчания». Исследование опубликовано в The Astronomical Journal.

Ученые объяснили, почему до сих пор не нашли внеземную цивилизацию
© Газета.ru

Поиск внеземной цивилизации в основном представляет собой попытку зарегистрировать сообщения инопланетян, закодированные в форме радиоволн. Ученые построили математическую модель, которая описывает прохождение волн, испускаемых инопланетными аппаратами, через Млечный Путь.

Ученые исходили из предположения, что в любой момент времени в Млечном Пути существует по крайней мере один электромагнитный сигнал технологического происхождения и что Земля при этом находится в «пузыре», до которого эти сообщения не долетают. Это вполне вероятно, учитывая размеры Вселенной. Если предположение ученых верно, то по статистике через нашу галактике происходит от одного до пяти сообщений в столетие.

Инопланетяне не видят признаков разума на Земле — исследование

По самому оптимистичному сценарию с условиями, изложенными выше, может пройти не менее 60 лет, прежде чем мы получим сообщение от инопланетян. В наименее оптимистичном сценарии срок ожидания может составить более двух тысяч лет.

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