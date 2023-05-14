Испытан прототип кабины лунной ракеты Илона Маска

Во время недавнего визита в SpaceX представители директората NASA по разработке систем пилотируемого освоения космоса дали представление о ходе реализации программы Artemis. Джим Фри и Кэтрин Кернер поделились в социальных сетях фотографиями, демонстрирующими прототип кабины Starship HLS (Human Landing System).

© Ferra.ru

Прототип кабины имеет сходство с космическим кораблем Crew Dragon: кресла экипажа расположены перед мониторами с сенсорными экранами. Примечательно, что были добавлены три дополнительные большие панели с портретной ориентацией, отображающие имитацию иллюминаторов звездолета HLS, что усиливает эффект погружения для астронавтов.

Интерфейс на экранах похож на интерфейс Crew Dragon, но с явными изменениями для Starship HLS, включая привлекающий внимание индикатор работы двигателя с шестью кругами, изображающими движители Raptor.