Испытан прототип кабины лунной ракеты Илона Маска
Во время недавнего визита в SpaceX представители директората NASA по разработке систем пилотируемого освоения космоса дали представление о ходе реализации программы Artemis. Джим Фри и Кэтрин Кернер поделились в социальных сетях фотографиями, демонстрирующими прототип кабины Starship HLS (Human Landing System).
Прототип кабины имеет сходство с космическим кораблем Crew Dragon: кресла экипажа расположены перед мониторами с сенсорными экранами. Примечательно, что были добавлены три дополнительные большие панели с портретной ориентацией, отображающие имитацию иллюминаторов звездолета HLS, что усиливает эффект погружения для астронавтов.
Интерфейс на экранах похож на интерфейс Crew Dragon, но с явными изменениями для Starship HLS, включая привлекающий внимание индикатор работы двигателя с шестью кругами, изображающими движители Raptor.
Удивительно, но на дисплее также видны четыре меньших двигателя и четыре пилона, ранее не показанные на схемах. Назначение этих элементов остается неясным, поскольку существующие варианты миссии Artemis не требуют атмосферных двигателей Raptor или дополнительных двигателей мягкой посадки. Несмотря на неразборчивость некоторых деталей интерфейса, этот взгляд дает представление о ранних стадиях разработки.