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Принтеры HP теперь не будут работать, если в них стоит не оригинальный картридж

Принтеры HP получили недавно обновление, которое ограничивает пользователей. Обновление, внедренное без согласия клиентов, делает принтеры неработоспособными, если в них не установлены одобренные картриджи с чипом HP.

Принтеры HP будут работать при одном условии
© Ferra.ru

Ранее принтеры HP отображали предупреждение при обнаружении картрджа не HP, но теперь они просто отказываются печатать. HP утверждает, что обновление предназначено для защиты от вредоносных программ и поддержания целостности системы, а также подчеркивает необходимость защиты своей интеллектуальной собственности.

Однако этот шаг вызвал гнев со стороны клиентов, которые считают себя обманутыми. Чернильные картриджи HP могут быть значительно дороже, чем альтернативы сторонних производителей, что оставляет пользователей с ограниченными возможностями.

Справедливости ради, некоторые модели принтеров позволяют отключить функцию блокировки картриджей, у других же пользователей не остается другого выбора, кроме как покупать картриджи, одобренные HP.

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