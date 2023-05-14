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В Дубае начались опытные испытания беспилотной электрической лодки

В Дубае направлена на опытные испытания первая автономная электрическая лодка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В Дубае начались опытные испытания беспилотной электрической лодки
© Twitter

В пресс-службе пояснили, что лодку изготовили специалисты Центра технического обслуживания морского транспорта УДиТ Дубая.

Транспортное средство, изготовленное с применением стекловолокна, способно перевозить восемь человек, отличается экономичностью, отсутствием шума, не осуществляет выбросов в атмосферу.

Два электрических двигателя позволяют аппарату разгоняться до семи узлов (около 13 км/ч). Литиевые батареи обеспечивают семь часов работы.

Подразумевается, что на лодке во время перевозки пассажиров будет находиться капитан. Он будет следить за исправностью автономной системы, вмешиваться в управление в случае необходимости.

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