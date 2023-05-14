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Владельцы Tinder присоединились к жалобе против Google

Компания Google столкнулась с очередными проверками политики оплаты через приложения, на этот раз в Индии. Match Group, материнская компания популярных приложений для знакомств Tinder и Hinge, объединилась с индийскими стартапами, чтобы потребовать проведения расследования Комиссией по конкуренции Индии (CCI).

Владельцы Tinder присоединились к жалобе против Google
© Ferra.ru

Дело касается системы биллинга Google «Выбор пользователя». Match утверждает, что эта система взимает с разработчиков приложений высокую плату за услуги - от 11 до 26 процентов, что, по ее мнению, нарушает предыдущее распоряжение CCI.

Регулирующий орган, который ранее запретил Google продвигать свои приложения в комплекте с Android, заявил о необходимости проведения расследования. Теперь у Google есть четыре недели, чтобы ответить на запрос CCI.

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