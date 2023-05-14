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11 часов работы и защита от влаги: Realme представила наушники за 58 долларов

Компания Realme, расширила свою линейку наушников, анонсировав Realme Buds Air 5 Pro. Одной из отличительных особенностей этих наушников является технология активного шумоподавления (и это за 58 долларов-то).

Realme представила наушники за 58 долларов
© Ferra.ru

Realme утверждает, что система шумоподавления, состоящая из шести микрофонов, эффективно подавляет до 50 дБ внешнего шума. Кроме того, Buds Air 5 Pro поддерживают высокобитрейтный кодек LDAC.

Наушники подключаются через Bluetooth 5.3 и даже защищены от воды по стандарту IPX5, что делает их подходящими, например, для тренировок. Наушники обеспечивают до 11 часов воспроизведения с выключенным ANC (плюс 40 часов, хранящиеся в кейсе). Еще одна удобная функция - сопряжение с двумя устройствами, позволяющее без труда переключаться между смартфоном и планшетом.

Realme Buds Air 5 Pro будут стоить примерно $58 и станут доступны для покупки в Китае с 31 мая. Компания еще не объявила о цене и доступности на международном рынке.

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