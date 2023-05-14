Компания Xiaomi представит конкурента Apple Watch

Китайская компания Xiaomi планирует представить свои первые смарт-часы, работающие на операционной системе Wear OS от Google. Об этом сообщает портал Xiaomiui.

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Отмечается, что устройство под кодовым номером M2235W1 уже получило сертификацию EEC и TUV PLS, а теперь появилось в базе корейского регулятора NRRA, что говорит о скором выходе часов.

По слухам, новые умные часы Xiaomi получат поддержку SIM-карт или e-SIM, что позволит пользователям совершать с них звонки без необходимости подключения к смартфону. При этом каких-либо других подробностей об устройстве пока не раскрывается. Предполагается, что часы выйдут под названием Xiaomi Watch, однако реальное название устройства пока остается неизвестным.