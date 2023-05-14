$77.20+1.3284.25+1.36

Xiaomi готовится к выпуску своих первых смарт-часов на базе Wear OS

Китайская компания Xiaomi планирует представить свои первые смарт-часы, работающие на операционной системе Wear OS от Google. Об этом сообщает портал Xiaomiui.

Компания Xiaomi представит конкурента Apple Watch
© Газета.Ru

Отмечается, что устройство под кодовым номером M2235W1 уже получило сертификацию EEC и TUV PLS, а теперь появилось в базе корейского регулятора NRRA, что говорит о скором выходе часов.

По слухам, новые умные часы Xiaomi получат поддержку SIM-карт или e-SIM, что позволит пользователям совершать с них звонки без необходимости подключения к смартфону. При этом каких-либо других подробностей об устройстве пока не раскрывается. Предполагается, что часы выйдут под названием Xiaomi Watch, однако реальное название устройства пока остается неизвестным.

Wear OS — это операционная система для умных часов, которая используется Samsung, Google и другими крупными производителями. Одно из преимуществ Wear OS — это возможность устанавливать различные приложения, чего не умеют различные фитнес-трекеры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий