Названы лучшие Android-смартфоны стоимостью до 12 тысяч рублей

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших Android-смартфонов мая, стоимость которых не превышает $150 (около 11,5 тыс. руб.).

© Газета.Ru

На первом месте оказался бюджетный Poco M5, получивший 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, чип MediaTek Helio G95 и три камеры: основную на 50 Мп, 2-мегапиксельный макромодуль и датчик глубины с разрешением 2 Мп. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

За ним следует устройство от менее популярного производителя — Ulefone Note 16 Pro. Он имеет HD-экран диагональю 6,52 дюйма, чип Unisoc Tiger T606, основную камеру с разрешением 50 Мп и макромодуль на 2 Мп. При этом аккумулятор емкостью 4400 мАч получил поддержку зарядки со скромной мощностью в 10 Вт.

Третье место досталось Redmi 12C — бюджетному смартфону на базе чипа MediaTek Helio G85, но с большим HD-экраном диагональю 6,71 дюйм. Смартфон имеет две камеры — главную на 50 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается с максимальной мощностью в 10 Вт.