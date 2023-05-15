Древние бактерии помогут в создании новых антибиотиков

Древние бактерии помогут разработать новые антибиотики
В Гарвардском университете при изучении ДНК из зубного налёта 12 неандертальцев, 34 древних Homo Sapiens и 18 современных людей выделили сотни видов микроскопических организмов, обитающих во рту и сохраняющихся в зубном камне.
Были найдены два вида древних бактерий Chlorobium, которые почти полностью отсутствовали в зубном камне людей, которые жили последние 10 тысяч лет. Учёные смогли получить два новых белка, играющих роль в фотосинтезе. Для этого они ввели биосинтетические гены (BGC) живым бактериям и те начали выделять новые белки.
Таким образом учёные предположили, что с помощью древних бактерий можно разработать новые антибиотики.
«Бактерии являются источником практически всех наших антибиотиков - за последние пару лет мы действительно не открыли никаких новых основных классов антибиотиков, и их запасы заканчиваются. Наши методы дают возможность искать в прошлом потенциально продуцирующие антибиотики BGC», - пояснили авторы исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science.