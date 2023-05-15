Древние бактерии помогут в создании новых антибиотиков

В Гарвардском университете при изучении ДНК из зубного налёта 12 неандертальцев, 34 древних Homo Sapiens и 18 современных людей выделили сотни видов микроскопических организмов, обитающих во рту и сохраняющихся в зубном камне.

Были найдены два вида древних бактерий Chlorobium, которые почти полностью отсутствовали в зубном камне людей, которые жили последние 10 тысяч лет. Учёные смогли получить два новых белка, играющих роль в фотосинтезе. Для этого они ввели биосинтетические гены (BGC) живым бактериям и те начали выделять новые белки.