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Ученые назвали самые загрязненные пляжи планеты

Ученые Южного Федерального университета установили, что самыми загрязненными пластиком пляжами являются побережья Атлантического и Индийского океанов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Marine Science and Engineering.

Ученые назвали самые загрязненные пляжи планеты
© Газета.Ru

Авторы провели анализ имеющихся в литературе данных о пяти тяжелых металлах (кадмий, никель, ртуть, хром, цинк) и их связи с частицами пластика на пляжах морей и океанов. Каждый из этих металлов может загрязнять окружающую среду и при достижении определенных концентраций представляет опасность для здоровья человека.

В ходе исследования было обнаружено около 20 мест в мире, где высокие концентрации тяжелых металлов связаны с накоплением частиц пластика на пляжах. Большая часть этих мест находится на побережьях Атлантического и Индийского океанов.

Ранее ученые лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН обнаружили, что пластиковые материалы, распадающиеся под действием морской воды, способны накапливать тяжелые металлы. При попадании в организм кусочки такого пластика вызывают у рыб и других морских животных различные заболевания и мутации. Потом по пищевой цепи они могут попасть и организм человека, нанося вред уже ему. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

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