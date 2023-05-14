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Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее

Искусственный интеллект может заменить человека в базовых вещах, но предсказать будущее и выполнить сложные задания он не способен. Так считает ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее
© Пресс-служба Самарского университета

По его словам, ИИ никогда не научится прогнозировать поведение людей. Эксперименты показывают, что результаты получаются спорными.

При этом нейросетям можно доверить некоторые базовые задачи. Если специалист может мгновенно выполнить задачу, например, распознать фишинговую ссылку или мошеннический сайт, то с такой задачей справятся и нейросети. Однако ИИ не может работать с более сложными угрозами, участие человека в этом случае все еще необходимо.

Тушканов отметил, что нейросети не являются «серебряной пулей», которая быстро решает любые проблемы. Такое мнение появилось в результате хайпа вокруг ChatGPT.

«Но это особая сфера, она очень давно развивается, и работать с ней должны специалисты, которые умеют с ней обращаться», - сказал эксперт.

Ранее эксперты заявили, что разрабатываемый отечественный ChatGPT должен уметь общаться на всех языках народов России, быть знакомым с их культурой и традициями.

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