Ученые установили, как поведение собак влияет на качество жизни хозяев

Ученые из Университета Брока в Канаде установили, как поведение собаки влияет на качество жизни ее хозяина. Результатами трех исследований специалисты поделились на официальном сайте университета.

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Владение собакой имеет ряд преимуществ для психологического и физического здоровья людей. Однако отношения с собаками сложны и могут включать в себя некоторые конфликты. Проблемы с поведением собак могут вызывать дистресс и требовать дополнительного времени для тренировок.

В первом исследовании приняли участие 401 человек – все они заполнили серию анкет о своей личности, характере своей собаки и своей привязанности к собаке. Участники также ответили на вопросы, связанные с их самочувствием.

«Аспекты, связанные с личностью молодых людей, а также факторы, связанные с их привязанностью к собаке, являются ключевыми для понимания благополучия хозяев. Например, избегающее и тревожное поведение собак было связано с ухудшением самочувствия. Следовательно, проживание с собакой не обязательно положительно повлияет на благополучие людей, если между ними не будет положительной эмоциональной связи», – отметили авторы.