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Сатурн стал лидером Солнечной системы по числу спутников

Сразу 62 новых спутника открыла у Сатурна команда ученых, используя данные установленного на Гавайях телескопа. Теперь у планеты стало 145 спутников, и на данный момент она единственная, у которой их число превысило 100. У лидировавшего ранее Юпитера их подтверждено 95.

Сатурн стал лидером Солнечной системы по числу спутников
© Российская Газета

Ширина некоторых из новых спутников составляет всего 2,5 километра. Все они, по словам ученых, являются "неправильными", так как движутся по далеким, эллиптическим орбитам и часто вращаются в противоположном Сатурну направлении. Ученые считают, что эти "крохи" могли произойти от более крупного спутника, который распался миллионы лет назад. Ожидается, что новые спутники будут признаны в конце этого месяца Международным астрономическим союзом. Результаты работы опубликованы в New-Science.

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