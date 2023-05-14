Сатурн стал лидером Солнечной системы по числу спутников

Сразу 62 новых спутника открыла у Сатурна команда ученых, используя данные установленного на Гавайях телескопа. Теперь у планеты стало 145 спутников, и на данный момент она единственная, у которой их число превысило 100. У лидировавшего ранее Юпитера их подтверждено 95.

Ширина некоторых из новых спутников составляет всего 2,5 километра. Все они, по словам ученых, являются "неправильными", так как движутся по далеким, эллиптическим орбитам и часто вращаются в противоположном Сатурну направлении. Ученые считают, что эти "крохи" могли произойти от более крупного спутника, который распался миллионы лет назад. Ожидается, что новые спутники будут признаны в конце этого месяца Международным астрономическим союзом. Результаты работы опубликованы в New-Science.